Две силы , равные 800 Н и 100 Н , приложены к одной точке тела и направлены по одной пря??ой , но в противоположные стороны . определите

Физика

Две силы , равные 800 Н и 100 Н , приложены к одной точке тела и направлены по одной пря??ой , но в противоположные стороны . определите

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