Две силы , равные 800 Н и 100 Н , приложены к одной точке тела и направлены по одной пря??ой , но в противоположные стороны . определите

Физика
Две силы , равные 800 Н и 100 Н , приложены к одной точке тела и направлены по одной пря??ой , но в противоположные стороны . определите
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Ответ(ы):
Гость:
F1 = 800H F2=100H Fравнод. = F1-F2= 700H
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