Решите пожалуйста, 10минут осталось
Алгебра
Решите пожалуйста, 10минут осталось
Ответ(ы):
Гость:
X^2-5x-6 = 0 x1 = (5-√49) / 2 = -2 / 2 = -1 x2 = (5+√49) / 2 = 12 / 2 = 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чтоби пригатовит малако 20. .минут и 20 сикунт ушло. чтоби пригатовит кашу ушло в 4 ра??а больше времени. чтоби пригатовит кашу сколько час минут и...
Физика
Фокусное расстояние 12см,изображение в 3 раза больше самого предмета. На каком расстоянии от линзы находится придмет? изображение?
Русский язык
Русский язык