Фокусное расстояние 12см,изображение в 3 раза больше самого предмета. На каком расстоянии от линзы находится придмет? изображение?

Физика
Фокусное расстояние 12см,изображение в 3 раза больше самого предмета. На каком расстоянии от линзы находится придмет? изображение?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/a + 1/b = 1/f главное уметь правильно поставить знак (+ или -) a, b, f. линза собирающая (f>0) рассеивающая (f<0) а - расстояние от предмета до линзы. Если а слева от линзы а>0 и а-действительное Если а справа от линзы а<0 и а-мнимое b - расстояние от линзы до изображения Если b справа от линзы b>0 и b-действительное Если b слева от линзы b<0 и b-мнимое И еще, размеры изображения и предмета соотносятся, как их расстояния до линзы Увеличение M=h(b)/h(a)=b/a Итак по условию задачи b>0 (действительное изображение) b/a = 3 т. е. b=3a Подставляем в формулу и вычисляем.
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