Магний ( Mg ) + азот ( N ) - уравнение реакции, расставьте коэффициенты, назовите получившийся продукт

Химия
Магний ( Mg ) + азот ( N ) - уравнение реакции, расставьте коэффициенты, назовите получившийся продукт
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
25^x+5^x-30=9 Помогите
Ответить
Английский язык
1)-Hello my name is Nina a)Nice to meet you b)Im fine thanks c)No thanks D)You wecome 2)Lets meet___three o clock a)In b)on c)at ...
Ответить
История
Как закон защищает право собственности
Ответить
Математика
Бабушка испекла несколько бисквитных пирожных. Третью часть пирожных она украсила орехами. Половину оставшихся пирожных украсила фруктами и на оста...
Ответить
История
Что в средние века лужило в библией для неграмтных
Ответить