В место цифр расставить запятые
Русский язык
В место цифр расставить запятые
Ответ(ы):
Гость:
В первом предлж.везде запятые,кроме 3). Во втором везде,кроме 2). В третьем везде,кроме 3). В четвёртом везде,кроме 3) и 6) В пятом везде,кроме 6) и 7) Объяснить будет долго и тяжело,верьте мне,с пунктуацией на этом уровне у меня отлично.
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