В место цифр расставить запятые

Гость: Гость:

В первом предлж.везде запятые,кроме 3). Во втором везде,кроме 2). В третьем везде,кроме 3). В четвёртом везде,кроме 3) и 6) В пятом везде,кроме 6) и 7) Объяснить будет долго и тяжело,верьте мне,с пунктуацией на этом уровне у меня отлично.