Восстанови пропущенные цыфры 3475000 разделить на 1 равно 3475..
Математика
Восстанови пропущенные цыфры 3475000 разделить на 1 равно 3475..
Ответ(ы):
Гость:
3475000:1=3475000 При делении числа на 1 оно не меняется.
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