Чтоби пригатовит малако 20. .минут и 20 сикунт ушло. чтоби пригатовит кашу ушло в 4 ра??а больше времени. чтоби пригатовит кашу сколько час минут и сикунт ушло
Математика
Чтоби пригатовит малако 20. .минут и 20 сикунт ушло. чтоби пригатовит кашу ушло в 4 ра??а больше времени. чтоби пригатовит кашу сколько час минут и сикунт ушло
Ответ(ы):
Гость:
20 мин.20 сек.×4=80 мин. 80 сек. т.к. 1 час =60 мин., а 1 мин.=60 сек, то на приготовление каши ушло 1 час 21 мин.20 сек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Фокусное расстояние 12см,изображение в 3 раза больше самого предмета. На каком расстоянии от линзы находится придмет? изображение?
Русский язык
Русский язык
Другие предметы