Чтоби пригатовит малако 20. .минут и 20 сикунт ушло. чтоби пригатовит кашу ушло в 4 ра??а больше времени. чтоби пригатовит кашу сколько час минут и сикунт ушло

Математика

Чтоби пригатовит малако 20. .минут и 20 сикунт ушло. чтоби пригатовит кашу ушло в 4 ра??а больше времени. чтоби пригатовит кашу сколько час минут и сикунт ушло

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