Чтоби пригатовит малако 20. .минут и 20 сикунт ушло. чтоби пригатовит кашу ушло в 4 ра??а больше времени. чтоби пригатовит кашу сколько час минут и сикунт ушло

Математика
Чтоби пригатовит малако 20. .минут и 20 сикунт ушло. чтоби пригатовит кашу ушло в 4 ра??а больше времени. чтоби пригатовит кашу сколько час минут и сикунт ушло
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20 мин.20 сек.×4=80 мин. 80 сек. т.к. 1 час =60 мин., а 1 мин.=60 сек, то на приготовление каши ушло 1 час 21 мин.20 сек.
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