Первая и вторая бригады построят коттедж за 12 месяцев, вторая и третья бригады - 10 ??есяцев, первая и третья бригады за 15 меяцев. За сколько месяцев построят коттедж три бригады, работая совместно? Задача 5-го класса.

Математика

Первая и вторая бригады построят коттедж за 12 месяцев, вторая и третья бригады - 10 ??есяцев, первая и третья бригады за 15 меяцев. За сколько месяцев построят коттедж три бригады, работая совместно? Задача 5-го класса.

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