Первая и вторая бригады построят коттедж за 12 месяцев, вторая и третья бригады - 10 ??есяцев, первая и третья бригады за 15 меяцев. За сколько месяцев построят коттедж три бригады, работая совместно? Задача 5-го класса.
Математика
Первая и вторая бригады построят коттедж за 12 месяцев, вторая и третья бригады - 10 ??есяцев, первая и третья бригады за 15 меяцев. За сколько месяцев построят коттедж три бригады, работая совместно? Задача 5-го класса.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Две силы , равные 800 Н и 100 Н , приложены к одной точке тела и направлены по одной пря??ой , но в противоположные стороны . определите
Информатика
В лесу живут 5 гномов.Известно,что Ворген старше Эльфа ,Таурен младше Блада ,Ворген старше Дренея и Блад младше Дренея.Как зовут старшего гнома?
Қазақ тiлi
Мәтін бойынша көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жазыңдар, 1. Бір жылда .... бар. 2.Қыс ..... айынан басталады. 3. Бұл мезгілде ........