а) 5/12+4/15 Б) 11/12-7/15 спасибо!
Математика
а) 5/12+4/15 Б) 11/12-7/15 спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Приводим к общему знаменателю и потом вычисляем 5/12+4/15=(25+16)/60=41/60 11/12-7/15=(55-28)/60=27/60=9/20
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