На рисунке 46 изображен проводник с током в днородном магнитном поле. Определите н??правление линий индукции магнитного поля , действующего на проводник с силой F
Физика
На рисунке 46 изображен проводник с током в днородном магнитном поле. Определите н??правление линий индукции магнитного поля , действующего на проводник с силой F
Ответ(ы):
Гость:
Тут надо пользоваться по правилу вроде правой руки если я не ошибаюсь)
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