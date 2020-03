I. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление времён г??уппы Indefinite (Present, Past, Future) в действительном залоге. Выпишите сказуемые и укажите их видовременные формы. 1. Our firm guarantees pr...

Английский язык

I. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление времён г??уппы Indefinite (Present, Past, Future) в действительном залоге. Выпишите сказуемые и укажите их видовременные формы. 1. Our firm guarantees prompt and safe delivery of any freight “from door to door”. 2. You will find all the necessary information about the train movement in the railway-guide. 3. The total length of all railway lines in Russia is equal to three times the length of the Equator. 4. All railwaymen have the right of free travel by train once a year. 5. When we entered the car, we opened the window because it was very stuffy in the compartment.

Автор: Гость