И помогите пожалуйста перечислить светолюбивые и теневыносливые растения
Биология
И помогите пожалуйста перечислить светолюбивые и теневыносливые растения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светолюбивые : хлопчатница,подорожник,пшеница,кукуруза,арбуз,дыни,мать и мачеха.Тенелюбивые: кислица,чина,ландыш,мох,лешайник,иван чай.
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