И с соляной кислотой, и с гидроксидом калия реагируют: 1. Рb(ОН)2 2. H2S 3. Be(OH)2 4. Sr(OH)2 5. Cu
Химия
И с соляной кислотой, и с гидроксидом калия реагируют: 1. Рb(ОН)2 2. H2S 3. Be(OH)2 4. Sr(OH)2 5. Cu
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. и 3. Свинец и бериллий - амфотерные металлы. Поэтому их высшие оксиды и их гидроксиды растворяются и в щелочах, и в кислотах
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