Я хочу ответить на вопросы 4-х классов

Математика
Я хочу ответить на вопросы 4-х классов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хочеш ответь но почему это написал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Из словосочетаний составьте предложения Емдiк шаралары,шипажайга алдын ала жаз??лу,сауыктируорындары,шипалы су,емдiк балшык
Ответить
Математика
Длина прямоугольника равна 4 дм, а ширина на 2 см меньше. Найди площадь и периметр
Ответить
Алгебра
Функция задана формулой y=x^34. Выберите верное утверждение: 1)функция возрастает на (-∞;0) 2)областью значений функции является множество всех д...
Ответить
Химия
ZnSO4+S+H2O ⇒... Что получается?
Ответить
Математика
0-72:|x|=-0,9 решите уровнение пж , срочняк.
Ответить