Функция задана формулой y=x^34. Выберите верное утверждение: 1)функция возрастает на (-∞;0) 2)областью значений функции является множество всех действительный чисел 3)функция убывает на [0;+∞) 4)y=илиgt;0

Алгебра

Функция задана формулой y=x^34. Выберите верное утверждение: 1)функция возрастает на (-∞;0) 2)областью значений функции является множество всех действительный чисел 3)функция убывает на [0;+∞) 4)y=илиgt;0

Автор: Гость