Функция задана формулой y=x^34. Выберите верное утверждение: 1)функция возрастает на (-∞;0) 2)областью значений функции является множество всех действительный чисел 3)функция убывает на [0;+∞) 4)y=илиgt;0
Алгебра
Функция задана формулой y=x^34. Выберите верное утверждение: 1)функция возрастает на (-∞;0) 2)областью значений функции является множество всех действительный чисел 3)функция убывает на [0;+∞) 4)y=илиgt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это функция четная, значит y>=0; Ответ: 4)
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