Якую роль играють загадки в жизни людзей
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Якую роль играють загадки в жизни людзей
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Гость:
Для тобо щоб...людина розвивала мозок!щоб тренувалась.
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