Подготовьте рассказ о том, кому и за что ставят люди памятники. Зачем это делают?
Английский язык
Подготовьте рассказ о том, кому и за что ставят люди памятники. Зачем это делают?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ставят памятники людям, которые Были знамениты своими подвигами. Или ставят знаменитым Писателем из-за того, что те повести, которые они писали, имели характер мыслей . Но вообще их ставят просто из-за того, что они были популярны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие стихийные явления связаны с тектоническим и геологическим строением с особенностям рельефа возможные меры борьбы с ними на русской и западно ...
Беларуская мова
Українська мова
Математика
Срочно при срочно! Мама купила 16 карандашей А Бабушка копила в 13 раз больше чем мама вопрос сколько карандашей купила бабушка
Английский язык