Подготовьте рассказ о том, кому и за что ставят люди памятники. Зачем это делают?

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Подготовьте рассказ о том, кому и за что ставят люди памятники. Зачем это делают?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ставят памятники людям, которые Были знамениты своими подвигами. Или ставят знаменитым Писателем из-за того, что те повести, которые они писали, имели характер мыслей . Но вообще их ставят просто из-за того, что они были популярны.
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