Какие стихийные явления связаны с тектоническим и геологическим строением с особенностям рельефа возможные меры борьбы с ними на русской и западно сибирской равнины

География
Какие стихийные явления связаны с тектоническим и геологическим строением с особенностям рельефа возможные меры борьбы с ними на русской и западно сибирской равнины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отстуствие землетрясений и вулканизма :)))))))) потому что это платформа. э А если серьезно: Провальные явления в почве из-за развития мерзлотного термокарста Оползни (там где склоны крутые и тяжелые грунты) На юге: пыльные бури
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