Какие стихийные явления связаны с тектоническим и геологическим строением с особенностям рельефа возможные меры борьбы с ними на русской и западно сибирской равнины

Гость: Гость:

Отстуствие землетрясений и вулканизма :)))))))) потому что это платформа. э А если серьезно: Провальные явления в почве из-за развития мерзлотного термокарста Оползни (там где склоны крутые и тяжелые грунты) На юге: пыльные бури