Я лежу в зеленой траве, вдыхаю влажный запах земли и растений. Вижу, как по коленча??ым стеблям высоких травинок неторопливо движутся насекомые. Белые, золотые, синие качаются над головой цветы. В высоком летнем небе повисло пу...

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Я лежу в зеленой траве, вдыхаю влажный запах земли и растений. Вижу, как по коленча??ым стеблям высоких травинок неторопливо движутся насекомые. Белые, золотые, синие качаются над головой цветы. В высоком летнем небе повисло пушистое белое облако. Я прищуриваю глаза. И мне кажется, что плывет по небу сказочное белое чудовище на золотых распахнувшихся крыльях Выделите грамматические основы в предложениях

Автор: Гость