Я лежу в зеленой траве, вдыхаю влажный запах земли и растений. Вижу, как по коленча??ым стеблям высоких травинок неторопливо движутся насекомые. Белые, золотые, синие качаются над головой цветы. В высоком летнем небе повисло пу...
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Я лежу в зеленой траве, вдыхаю влажный запах земли и растений. Вижу, как по коленча??ым стеблям высоких травинок неторопливо движутся насекомые. Белые, золотые, синие качаются над головой цветы. В высоком летнем небе повисло пушистое белое облако. Я прищуриваю глаза. И мне кажется, что плывет по небу сказочное белое чудовище на золотых распахнувшихся крыльях Выделите грамматические основы в предложениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 предл: я (-) лежу (=) вдыхаю (=); 2 предл: вижу (=); насекомые (-) движутся (=); 3 предл: цветы (-) качаются (=); 4 предл: облако (-) повисло (=); 5 предл: я (-) прищуриваю (=); 6 предл: мне (-) кажется (=); чудовище (-) плывёт (=);
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