Я просто ужасна в математике!!!! Помогите!!!!!!!!! Упр 1107
Математика
Я просто ужасна в математике!!!! Помогите!!!!!!!!! Упр 1107
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2×0,5=0,6м 0,6-0,4=0,2м
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