Покажи мальчикам , как верно записать эти слоги буквами. Учи рассуждать и применять известное тебе правило. (л"у) (л"а) ( с"а) (ч"а) (с"у) (щ"у) (мы) (шы) (ч"у) (н"а) (щ"а) ( жы) Подчеркни = буквы мягких согласных звуков. Назыв...

Русский язык
Покажи мальчикам , как верно записать эти слоги буквами. Учи рассуждать и применять известное тебе правило. (л"у) (л"а) ( с"а) (ч"а) (с"у) (щ"у) (мы) (шы) (ч"у) (н"а) (щ"а) ( жы) Подчеркни = буквы мягких согласных звуков. Называй буквы гласных, с помощью которых ты обозначила мягкость. Какие сочетания у тебя написаны по особому правилу? Подчеркни - буквы твердых согласных. Вкаком слоге ты обозначила твердость, а в каких нет?
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Гость:
Лю ля ся ча сю щу мы ши чу ня ща жи
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