Срочно!!! Вычислите 5,8 в квадрате -3,8 в квадрате : 9,6
Математика
Срочно!!! Вычислите 5,8 в квадрате -3,8 в квадрате : 9,6
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Ффффффффффффффффффффффффффффф
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