Какая роль отвадилась в общине священику ?

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Какая роль отвадилась в общине священику ?
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Гость:
2. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КЛИРА И МИРЯН Основные принципы взаимоотношений настоятеля и церковной общины можно определить как семейность, братство и отцовство, выражающие любовь и доверие между всеми членами прихода, как священниками, так и прихожанами. В духовном отношении идеальной является ситуация, когда настоятель и другие священники прихода являются духовными отцами прихожан. С другой стороны, прихожане и священники должны соблюдать определенную субординацию в отношениях между собой, так как нередко можно встретить случаи искажения принципа отцовства, например, модель отношений «свой – чужой» или элитарное самосознание той или иной общины. Необходимо понимать, что подобные отношения порой воспитываются и провоцируются самим священником. Следует отметить важность послушания прихожан священнику в силу осознанного выбора его как духовного руководителя (в области личной духовной жизни) , а также в силу статуса служения священника (в области вероучительной и административной) . В то же время священник призван помнить, что миряне в своей полноте являют, согласно апостолу Петру, «царственное священство, народ святой» (1Пет. 2:9). Поэтому в принятии важных решений, связанных с жизнью общины, желательно участие всего прихода. Отцовство священника по отношению к прихожанам выражается в первенстве в любви, деятельном участии во всех делах общины, а также в учительстве, духовном руководстве и таинственном служении. Приход – это семья, и все члены этой семьи и, особенно, несущие пастырское служение, призваны активно участвовать в жизни общины. Роль священника только как требоисполнителя или культового «посредника» между народом Божьим и Богом неприемлема – от пастыря прихожане ожидают живого и деятельного участия в жизни общины.
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