Какой длины надо взять провод из никеля с площадью поперечного сечения 1.5 мм2, чтобы его сопротивление было равно 36 Ом?

Физика
Какой длины надо взять провод из никеля с площадью поперечного сечения 1.5 мм2, чтобы его сопротивление было равно 36 Ом?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R = pL/S => L=RS/p = 36*1,5/0,4 = 135 метров R - сопротивление p - удельное сопротивление (см. таблицу удель.сопрот) L - длина проводника S -площадь поперечного сечения. Ответ: 135 метров * удельное сопротивление взяла не для никеля а для НИКЕЛИНА. Для никеля - ни в одной таблице школьной лит-ры не нашла. Может в условии все-таки никелин?  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
C46H92O2 напишите сокращённую структурную формулу
Ответить
Английский язык
Загадка англиский язык про игрушку
Ответить
Українська мова
Скласти речення зі словом гарячий у прямому й переносному значеннях
Ответить
Английский язык
Помогите 9 и 10 номер пожалуйста
Ответить
Математика
5273 разделить на 4 помогите пожалуйста! !!
Ответить