Какой длины надо взять провод из никеля с площадью поперечного сечения 1.5 мм2, чтобы его сопротивление было равно 36 Ом?

Гость: Гость:

R = pL/S => L=RS/p = 36*1,5/0,4 = 135 метров R - сопротивление p - удельное сопротивление (см. таблицу удель.сопрот) L - длина проводника S -площадь поперечного сечения. Ответ: 135 метров * удельное сопротивление взяла не для никеля а для НИКЕЛИНА. Для никеля - ни в одной таблице школьной лит-ры не нашла. Может в условии все-таки никелин?