Помогите 9 и 10 номер пожалуйста

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Помогите 9 и 10 номер пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9: 1. Everybody is able to see these wonderful paintings. 2. They are not able to change their plane. 3. Jill is not able to wait anymore 4. We are able to give them driving lessons. 5. We are not able to speak English. 6. He is not able to drive a bike very well when he was younger. 10: 1. Мы могли бы найти её дом, потому что я вспомнил её адрес. 2. Я забыл его номер телефона, но я мог бы поговорить с ним. 3. Джилл могла бы играть в теннис честно, когда она была в школе. 4. Ричард мог бы быть хорошим спортсменом. Он бы мог выиграть любую игру.
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