Вычисли перимеир прямоугольного участка , если его площадь равна 64м2, а длина 16см .
Математика
Вычисли перимеир прямоугольного участка , если его площадь равна 64м2, а длина 16см .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64÷16=4(см)-ширина; (16+4)×2=40(см)-периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Представь что ты - участник Куликовской битвы и на склоне лет рассказываешь своим внукам о тех славных временах : с какими чувствами воины шли на ...
Английский язык
Физика
Масса снаряжения воздушного шара (оболочки, сетки, корзины) составляет 450 кг. Объем шара 1600 м в кубе. Вычислите какой подъемной силой будет обла...