Представь что ты - участник Куликовской битвы и на склоне лет рассказываешь своим внукам о тех славных временах : с какими чувствами воины шли на Куликово поле, как происходила битва, с какими чувствами воины возвращались домо...
История
Представь что ты - участник Куликовской битвы и на склоне лет рассказываешь своим внукам о тех славных временах : с какими чувствами воины шли на Куликово поле, как происходила битва, с какими чувствами воины возвращались домой, как вспоминали битву через 2-3 года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувства"Напряжённым,уверенным,боевой дух" Битва" 8 сентября 1380 года у берегов Дона на Куликовом поле произошла Великая битва. Войско мамая была в два раза больше но князь Дмитрий принял Бой. Он снял княжеский доспехи и встал вместе с рядовыми войнами, решил, что смерть лучше позорной жизни. знаменитая ордынская конница всей своей мощью обрушилась напиши русские полки. Несколько часов продолжалась Кровавая битва. когда остатки русских полков стали отступать, в тыл монголов ударил засадный полк. Враги дрогнули и обратились в Бегство. Согласно преданию, перед началом боя сошлись в схватке Ордынский богатый Челубей и русский монах воин Пересвет. Пронзив друг друга копьями, они оба упали замертво, и началась битва." Чувства воинов после битвы" "СВЕТ на душе , лёгкость." 2-3года"грустные и в тоже время счастливое время было..." Удачи!
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