Масса снаряжения воздушного шара (оболочки, сетки, корзины) составляет 450 кг. Объем шара 1600 м в кубе. Вычислите какой подъемной силой будет обладать этот шар при наполнении его водородом, гелием, светильным газом

Гость: Гость:

(Плотность в разных задачниках разная. Учтите это.) Дано: ρ гелия = 0,178 кг/m³ ρ водорода = 0, 09 кг/m³ (Про светильный газ найдёте сами. Я не нашёл. Хотя можно будет подставить.) V=1600 m ³ ρ воздуха = 1,29 кг/m³ ≈ 1,3 кг/m³ ___________________________________ F п. - ? Решение: (Мы пишем формулы, а потом само вычисление. Но я перейду сразу к нему.) Гелий: m гелия = 0,178 кг/m³ * 1600 m³ = 284,8 кг P гелия = 284,8 кг * 9,8 H/кг ≈ 2 791 H F aрхимеда = 9,8 H/кг * 1,3 кг/m³ * 1600 m³ = 20 384 H F подъёмная = 20 384 H - 2 791 H = 17 593 H Водород: m водорода = 0,09 кг/m³ * 1600 m³ = 144 кг P водорода = 144 кг * 9,8 H/кг ≈ 1 411 H F aрхимеда = 9,8 H/кг * 1,3 кг/m³ * 1600 m³ = 20 384 H F подъёмная = 20 384 H - 1 411 H = 18 973 H