Масса снаряжения воздушного шара (оболочки, сетки, корзины) составляет 450 кг. Объем шара 1600 м в кубе. Вычислите какой подъемной силой будет обладать этот шар при наполнении его водородом, гелием, светильным газом

Физика
Масса снаряжения воздушного шара (оболочки, сетки, корзины) составляет 450 кг. Объем шара 1600 м в кубе. Вычислите какой подъемной силой будет обладать этот шар при наполнении его водородом, гелием, светильным газом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Плотность в разных задачниках разная. Учтите это.) Дано: ρ гелия        = 0,178 кг/m³ ρ водорода = 0, 09 кг/m³  (Про светильный газ найдёте сами. Я не нашёл. Хотя можно будет подставить.) V=1600 m ³ ρ воздуха = 1,29 кг/m³ ≈ 1,3 кг/m³ ___________________________________ F п. - ? Решение:  (Мы пишем формулы, а потом само вычисление. Но я перейду сразу к нему.)                                        Гелий: m гелия          = 0,178 кг/m³ * 1600 m³ =  284,8 кг P гелия          = 284,8 кг * 9,8 H/кг ≈ 2 791 H F aрхимеда   = 9,8 H/кг * 1,3 кг/m³ * 1600 m³ = 20 384 H F подъёмная = 20 384 H - 2 791 H = 17 593 H                                      Водород:    m водорода   = 0,09 кг/m³ * 1600 m³ = 144 кг P водорода   = 144 кг * 9,8 H/кг ≈ 1 411 H F aрхимеда   = 9,8 H/кг * 1,3 кг/m³ * 1600 m³ = 20 384 H F подъёмная = 20 384 H - 1 411 H  = 18 973 H
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