Назовите различия ливневых и обложных осадков по интенсивности и продолжительно??ти

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Обложные осадки формируются в облачных системах теплого и холодного фронтов и в системах облачности фронтов окклюзии. Они выпадают из слоисто-дождевых, высоко-слоистых и кучево-дождевых облаков. Наиболее продолжительные обложные осадки выпадают при прохождении фронтов окклюзии и теплого фронта. Обложные осадки продолжаются обычно в течение суток и более и охватывают огромные территории, порядка сотен тысяч квадратных километров. Практически на всех метеорологических станциях, находящихся на равнинной территории, отмечается примерно одно и то же их количество. Обложные осадки выпадают в виде дождя и снега и наблюдаются преимущественно в умеренных и высоких широтах в любое время года.[ ...]Ливневые осадки возникают в основном вследствие развития внут-римассовой конвекции в неустойчиво стратифицированных воздушных массах. Ливневые осадки образуются также в системах облачности холодных, а иногда и теплых фронтов. Для ливневых осадков характерна большая интенсивность и относительно небольшая продолжительность. Даже ливни, выпадающие из фронтальных кучево-дождевых облаков, продолжаются не более нескольких часов.