Сложите квадратное уравнение, корнями которого есть числа -6 и−1/6
Алгебра
Сложите квадратное уравнение, корнями которого есть числа -6 и−1/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Виета: x1 + x2 = -b/a x1*x2 = c/a -6 - 1/6 = -37/6 -6 * (-1/6) = 1 Ответ: 6 + 37x + 6 = 0
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