Помогите пожалуйста! Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу вышли грузовая и легковая машины. Скорость грузовой автомашины в 2 раза меньше скорости легкого. Найдите скорость каждой автомашины, если известно, что ра...

Математика

Помогите пожалуйста! Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу вышли грузовая и легковая машины. Скорость грузовой автомашины в 2 раза меньше скорости легкого. Найдите скорость каждой автомашины, если известно, что расстояние между пунктами 480 км и машины встретились через 4 часа.

Автор: Гость