Помогите пожалуйста! Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу вышли грузовая и легковая машины. Скорость грузовой автомашины в 2 раза меньше скорости легкого. Найдите скорость каждой автомашины, если известно, что ра...
Математика
Помогите пожалуйста! Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу вышли грузовая и легковая машины. Скорость грузовой автомашины в 2 раза меньше скорости легкого. Найдите скорость каждой автомашины, если известно, что расстояние между пунктами 480 км и машины встретились через 4 часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U грузовика -x км/ч U легковушки -2x км/ч S - 480 км t-4 ч Решение: 1)480/4=120(Км)-1 час 2)120/3=40(км/ч)-U легковушки 3)40*2=80(Км.ч)-U Грузовика
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