За поданими опорними словами скласти і записати опис котика слова для довідки мяка,гладенька, гостренькі, чутливі,зелені, веселі,довгі,міцні, маленькі,з гострими кігтиками,довгий,пухнастий
Українська мова
За поданими опорними словами скласти і записати опис котика слова для довідки мяка,гладенька, гостренькі, чутливі,зелені, веселі,довгі,міцні, маленькі,з гострими кігтиками,довгий,пухнастий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У котика м'яка та гладенька шерсть. Вушка , гостренькі та дуже чутливі. У кошеняти зелені та веселі очі. Лапки у котика хоч і маленькі, міцні.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Помогите 4 синтаксический разбор. В полярную ночь мамы-пингвинихи приносят в дом полукилограммовое яйцо, а папы-пингвины вынашивают его в течение д...