Рассмотри рисунки и схемы слов-названий предметов. Правильно?
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Рассмотри рисунки и схемы слов-названий предметов. Правильно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая схема: первый нижний треугольник синий, второй-красный, квадратик-зеленый, прямоугольник раздели на 2 треугольника: один будет синий, последний красный. Ударение поставь на последний прямоугольник. Слово - ПАЛЬТО. вторая схема: первый нижний треугольник синий, второй-красный, квадратик - синий. Слово - РАК. 3 схема: первый квадрат - красный, нижний треугольник - синий, верхний - красный, последний квадрат - зеленый. Ударение поставь на первый квадрат. Слово - ОКУНЬ. В последнем слове неправильная схема, должен быть еще квадратик в конце, т.к. слово - МАЯК - букв 4, а звуков - 5: М,А,Й,А,К
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