Один из углов параллелограмма на 26 градусов больше другого. Найди углы , прилежащие к одной стороне
Математика
Один из углов параллелограмма на 26 градусов больше другого. Найди углы , прилежащие к одной стороне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-первий угол х+26-второй угол х+х+26=180 2х+26=180 2х=154 х=154÷2 х=77-первий угол 1)77+26=103-второй угол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине было 640 кг сахара .До обеда продали 1/5часть этого количества ,а после обеда 1/8 часть оставшегося .Сколько килограммов сахара продали ...
Русский язык
Математика
Подскажите : D - множество девочек класса,М - множество мальчиков этого же класса.Что представляют собой множества D пересекается с множеством М,и ...
Математика
Помогите пожалуйста! Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу вышли грузовая и легковая машины. Скорость грузовой автомашины в 2 раза м...