Письменное решение примера: 29,97:5,4=?

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Письменное решение примера: 29,97:5,4=?
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Гость:
Ответ примера 29,97:5,4 равен 5,55
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