Подскажите : D - множество девочек класса,М - множество мальчиков этого же класса.Что представляют собой множества D пересекается с множеством М,и множество D объединяются с множеством М .!!!
Математика
Подскажите : D - множество девочек класса,М - множество мальчиков этого же класса.Что представляют собой множества D пересекается с множеством М,и множество D объединяются с множеством М .!!!
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Гость:
Chlorophyll7yuuyi4y6i675ii5i
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