Подскажите : D - множество девочек класса,М - множество мальчиков этого же класса.Что представляют собой множества D пересекается с множеством М,и множество D объединяются с множеством М .!!!

Математика

Подскажите : D - множество девочек класса,М - множество мальчиков этого же класса.Что представляют собой множества D пересекается с множеством М,и множество D объединяются с множеством М .!!!

Автор: Гость