В магазине было 640 кг сахара .До обеда продали 1/5часть этого количества ,а после обеда 1/8 часть оставшегося .Сколько килограммов сахара продали после обеда ?

Математика

В магазине было 640 кг сахара .До обеда продали 1/5часть этого количества ,а после обеда 1/8 часть оставшегося .Сколько килограммов сахара продали после обеда ?

Автор: Гость