В магазине было 640 кг сахара .До обеда продали 1/5часть этого количества ,а после обеда 1/8 часть оставшегося .Сколько килограммов сахара продали после обеда ?
Математика
В магазине было 640 кг сахара .До обеда продали 1/5часть этого количества ,а после обеда 1/8 часть оставшегося .Сколько килограммов сахара продали после обеда ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 640*1/5 = 128 кг - продали до обеда2) 640-128 =512 кг - осталось3) 512* 1/8 = 64 кг продали после обедаОтвет: 64 кг продали после обеда
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