Используя дополнительные источники информации,найди второе название для каждого из указанных островов:1.Калимантан.2.Шри-Ланка.3.Великобритания
География
Используя дополнительные источники информации,найди второе название для каждого из указанных островов:1.Калимантан.2.Шри-Ланка.3.Великобритания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.Соединённое королевство
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