Пожалуйста помогите! морфемный разбор слов увидевший, ледяной, вылетают
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Пожалуйста помогите! морфемный разбор слов увидевший, ледяной, вылетают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вылетала-гл.(что делала?) 2.Н.ф.-вылетать несов.в,неперех,1спр,изъяв,пр.в,ед.ч,ж.р. 3.(Что делала?)вылетала.сказуемое
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