Постав между цифрами знаки действий и скобки так, чтобы равенство стало верным 1 2 3 4 5 6 равно 7

Математика
Постав между цифрами знаки действий и скобки так, чтобы равенство стало верным 1 2 3 4 5 6 равно 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+2-3)-(4-5)+6=7 1+2-3 это будет 0 Расскрываем скобки, -4+5= 1 1+6 = 7
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