Постав между цифрами знаки действий и скобки так, чтобы равенство стало верным 1 2 3 4 5 6 равно 7

Математика

Постав между цифрами знаки действий и скобки так, чтобы равенство стало верным 1 2 3 4 5 6 равно 7

Автор: Гость