Загадка англиский язык про игрушку
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Загадка англиский язык про игрушку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He slender and beautiful, He has a thick mane. Sorry, you can not ride at him. Only you can swing. A: The horse rocking. Перевод: Он стройный и красивый, У него густая грива. Жаль, нельзя на нём промчаться. Только можно покачаться. Ответ: Конь-качалка.
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