Составь и реши задачу. скорость, км/ч-одинаковая. Время,ч ? и ?=8. Расстояние,км 15 и 20
Математика
Составь и реши задачу. скорость, км/ч-одинаковая. Время,ч ? и ?=8. Расстояние,км 15 и 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один велосипедист проехал 15 км за 3 часа, а второй проехал 20 км. Оба велосипедиста ехали с одинаковой скоростью. Найдите сколько времени потратил на свой путь второй велосипедист, если он ехал на 2 часа дольше чем первый. Какова была скорость велосипедистов? 1) 3+2= 5 (ч) времени потратил второй велосипедист 2) 20:5= 4 (км\ч) Ответ: Второй велосипедист ехал 5 часов. 4 км\ч- скорость
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Дам 10 баллов!Как называется форма управления,которая возникла в Риме после последнего царя Токвиния?
Алгебра
На посадке деревьев работали две бригады. Первая бригада ежедневно высаживала на 400 деревьев больше, чем вторая, и посадила 2700 деревьев. Вторая ...
Другие предметы