Написать сочинение на афаризм ,нет в мире совершенства,

Гость: Гость:

Совершать хорошие дела.И, чтоб сердцу не было морозно,Сколько бы ты бед не натворил -Никогда не рано и не поздноПовиниться честно и серьёзноВ зле, что ты когда-то совершилКнигу читай не только словами.Слова - это в жизнь небольшая дверца.Книгу читай непременно сердцем,А, главное, совестью и делами.Хорошо быть красивым иль стать всех сильней,Славно быть богачом или стать известным!А каким быть на свете всего трудней?Честным...