8376 разделить на 15 помогите пожалуйста! !!

Математика
8376 разделить на 15 помогите пожалуйста! !!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8376 : 15 = 558,4 Вот так.
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