Охарактеризуйте Веру . Почему родители говорят о ней , что "со старшей они намудрили "?*(Война и Мир)

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Старшая дочь Ростовых– холодная и спокойная Вера. Она отличается от членов этой дружной и любящей семьи. Ее характер Илья Андреевич объясняет просто: "Графинюшка мудрила с Верой". Однако эта мудрость сослужила плохую службу: из дочери выросла бездушная копия Элен Курагиной. Учитывая, что Вера была первым ребенком в семье, можно сделать вывод, что многие ее черты присущи и матери, просто со временем, с рождением других детей они стерлись, им на смену пришли другие качества, более мягкие и сердечные.