Линейная функция задана формулой y=6x-5. 1) x= -3 y= ? 2) x= -2 y= ? 3) x=-1 y= ? 4) x= 0 y= ? 5) x= 1 y= 0 6) x= 2 y= ? 7) x= 3 y= ?
Алгебра
Линейная функция задана формулой y=6x-5. 1) x= -3 y= ? 2) x= -2 y= ? 3) x=-1 y= ? 4) x= 0 y= ? 5) x= 1 y= 0 6) x= 2 y= ? 7) x= 3 y= ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=6x-5 1)x=-3, y=6.(-3)-5=-18-5=-23 2)x=-2,y=6.(-2)-5=-12-5=-17 3)x=-1,y=6(-1)-5=-6-5=-11 4)x=0,y=-5 5)x=1,y=1 6)x=2,y=7 7)x=3,y=13
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