Я.Стельмах найкращий намет характеристика головних героїв ВІДДАМ 99 БАЛІВ
Українська література
Я.Стельмах найкращий намет характеристика головних героїв ВІДДАМ 99 БАЛІВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боруля не є скнарою і не знущається з бідніших за себе, має безглузде бажання будь-якою ціною стати дворянином і не бачить перепон на його досягненні. Його комізм полягає у несумісних із його мужицьким вихованням та освітою дворянськими звичаями та способом ведення життя. Він прагне захистити свою гідність і оберегти дітей від тяжкої селянської праці.
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