Можно ли расставить знаки арифметических действий вместо в записи 7∗(7∗7∗7)∗7 , чтобы получить 8 ?

Математика

Можно ли расставить знаки арифметических действий вместо в записи 7∗(7∗7∗7)∗7 , чтобы получить 8 ?

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