Можно ли расставить знаки арифметических действий вместо в записи 7∗(7∗7∗7)∗7 , чтобы получить 8 ?

Математика
Можно ли расставить знаки арифметических действий вместо в записи 7∗(7∗7∗7)∗7 , чтобы получить 8 ?
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Гость:
Да,возможно 7:(7:7*7)+7=8
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