Номер 1 срочно прошу. буквы можете не вставлять.

Русский язык
Номер 1 срочно прошу. буквы можете не вставлять.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Местоимения-существительные:нам,о себе,кто,мы,в них;  мест-я-прилагательные:такие,в этом,какие,в наших,об этих,все это,никаких;местоимение -числительное:несколько.                                Вставить буквы:остается...о себе...разведчики...болотных богатств...дознались...в этом болоте...большой фабрики...богатства..болотах...об этих...кладовых...солнца...в них...живут..никаких.
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