Помогите найти NOD двух чисел NOD(9918;25620) NOD(1050;4410)

Математика
Помогите найти NOD двух чисел NOD(9918;25620) NOD(1050;4410)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9918 = 2 * 3 * 3 * 19 * 29 25620 = 2 * 2 * 3 * 5 * 7 * 61 НОД (9918; 25620) = 2 * 3 = 6 - наибольший общий делитель 1050 = 2 * 3 * 5 * 5 * 7 4410 = 2 * 3 * 3 * 5 * 7 * 7 НОД (1050; 4410) = 2 * 3 * 5 * 7 = 210 - наибольший общий делитель
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